Danilo Gentili revela que foi diagnosticado no espectro autista

Danilo Gentili revelou nesta terça-feira, 25, durante seu programa no SBT, o, que foi diagnosticado no espectro autista.

Danilo entrevistava a jornalista Amanda Ramalho, que comentava sobre o diagnóstico tardio que recebeu. "Sabia que eu também fui [diagnosticado]? Tem um ano e pouco e eu fiz teste e me diagnosticaram com nível de espectro autista. Me falaram que eu precisaria fazer outros exames de acompanhamento para ver qual era o nível, mas eu não quis. Se eu sou autista, não quero saber, já sou assim e já era", disse.

Danilo lembrou ainda sobre suas dificuldades de socialização: "É pesado tentar ter a vida social que precisa ter". Amanda o questionou: "Você está ironizando?". E o artista negou, destacando que falava sério.