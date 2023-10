Ataque a escola em Sapopemba: Polícia de SP indicia pai de autor dos disparos

A Polícia Civil indiciou nesta quinta-feira, 26, o pai do adolescente de 16 anos que, na última segunda, 23, promoveu um ataque a tiros na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo. A adolescente Giovanna Bezerra da Silva, de 17 anos, morreu e outros três alunos ficaram feridos. Na manhã do atentado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse à imprensa que a arma usada no crime pertencia ao pai do jovem.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi indiciado pelos artigos 12 e 13 do Estatuto do Desarmamento, que correspondem aos crimes de posse irregular de arma de uso permitido (pena de detenção de um a três anos e multa) e omissão de cautela (detenção de um a dois anos e multa), quando o responsável deixa de prestar os cuidados necessários para que o menor de idade não tenha acesso a arma de fogo.

O caso segue sendo investigado pelo 69° Distrito Policial (Teotônio Vilela), segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em nota, a pasta informou que "o procedimento será encaminhado à Justiça para análise", e que "demais diligências prosseguem para conclusão do inquérito policial".

A polícia trabalha com a hipótese de que o autor do ataque, um adolescente de 16 anos e que era aluno da escola, não tenha agido sozinho. Segundo fontes policiais ouvidas pelo Estadão, o jovem integrava grupos em plataformas digitais e interagia frequentemente com outras pessoas, que também podem ser implicadas nas investigações do atentado.

O celular do adolescente foi apreendido para averiguação. A Polícia Civil também solicitou apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que possui um laboratório especializado em crimes cibernéticos, para entender melhor como se davam as interações nas plataformas digitais.

O ataque a escola aconteceu no começo da manhã da última segunda. Giovanna teria sido atingida na escada da unidade, e morreu após ser socorrida. Outras duas jovens, de 16 anos, também foram atingidas e levadas para o pronto-socorro do Hospital Estadual de Sapopemba. O terceiro estudantes ferido machucou a mão ao tentar quebrar uma janela na tentativa de escapar do ataque.

O adolescente que efetuou os disparos foi detido. A reportagem não conseguiu localizar o pai dele para comentar sobre o indiciamento e as acusações.

NOTA DA REDAÇÃO: O Estadão decidiu não publicar detalhes sobre o autor do ataque. Essa decisão segue recomendações de estudiosos em comunicação e violência. Pesquisas mostram que essa exposição pode levar a um efeito de contágio, de valorização e de estímulo do ato de violência em indivíduos e comunidades de ódio, o que resulta em novos casos. A visibilidade dos agressores é considerada como um "troféu" dentro dessas redes.