Britney Spears quase ficou com marido de Gabriela Prioli?

Britney Spears e o atual marido de Gabriela Prioli, Thiago Mansur, estiveram perto de ter um caso? A teoria de fãs, que já circulava há anos, parece ter sido confirmada em um relato de Spears na autobiografia A Mulher em Mim.

Na obra, Britney menciona uma viagem a Milão (Itália) para visitar Donatella Versace, no início dos anos 2000. Lá, em uma festa, a cantora conheceu um homem que "parecia ser brasileiro". "Ele era diferente dos típicos atores de Los Angeles que eu já tinha conhecido", escreveu.

Esse brasileiro seria Mansur, que hoje é DJ, mas na época trabalhava como modelo e morava no exterior.

Em vídeo compartilhado por fãs de Britney, a própria Prioli já se referiu ao caso, sem revelar diretamente o que aconteceu. "Eu não sei se posso contar, mas coloquem no Google: Thiago Mansur e Britney Spears", brincou. "Digamos que eles se conheceram. Eu acho isso muito chique e conto para todo mundo".

Apontado como ex de Britney, o próprio Thiago já se referiu ao ocorrido para a Veja. "Eu a conheci em uma festa, mas nunca rolou nada", disse na época.

O relato de Mansur condiz com a história contada por Britney. No livro, ela conta que começou a conversar com o suposto brasileiro e decidiu que "gostaria de tomar uns drinques com ele no hotel". No entanto, já no trajeto, ele teria feito algo que a desanimou e a artista desistiu de continuar a noite. "Nem consigo lembrar o que foi", disse.

Irritada, ela pediu para o motorista parar o carro e deixou o homem ali mesmo, no meio da estrada. Britney ainda escreve que, hoje em dia, jamais faria algo assim - mas fez por instinto. "Cometi um grande erro ao deixar aquele estranho entrar no meu carro e o expulsei".

A reportagem tentou falar com Thiago Mansur, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.