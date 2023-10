Documentário sobre o assassinato de Lennon terá depoimentos inéditos de testemunhas oculares

A Apple TV+ anunciou nesta quarta-feira,26, a produção de uma série documental intitulada John Lennon: Murder Without A Trial, que abordará o assassinato de John Lennon em 1980.

A série, narrada por Kiefer Sutherland, incluirá depoimentos exclusivos de testemunhas oculares, muitas delas compartilhando suas experiências pela primeira vez.

Para a coleta desses depoimentos e informações adicionais, a produção utilizou pedidos baseados na Lei de Liberdade de Informação ao Departamento de Polícia de Nova York.

John Lennon: Murder Without A Trial é produzido para a Apple TV+ pela equipe vencedora dos prêmios BAFTA e Emmy da 72 Films. Com direção de Nick Holt ("The Murder Trial", "Responsible Child") e Rob Coldstream ("Jade: The Reality Star Who Changed Britain"), a data de estreia do documentário na Apple TV+ ainda não foi divulgada.

John Lennon, ex-Beatle, foi tragicamente assassinado em 8 de dezembro de 1980 em Nova York, enquanto retornava de uma sessão de gravação com sua esposa, Yoko Ono. O responsável pelo crime, Mark Chapman, de 25 anos, atirou no músico cinco vezes.

Apesar dos esforços para salvá-lo, Lennon não resistiu devido à grave perda de sangue. No mesmo dia, Chapman havia recebido um autógrafo de Lennon em uma cópia do álbum "Double Fantasy".

A morte de Lennon gerou uma comoção global. O então presidente eleito dos EUA, Ronald Reagan, expressou sua tristeza pelo ocorrido. Em resposta, milhares de pessoas se reuniram perto do Central Park e do Dakota Building, residência de Lennon, para prestar homenagens.

Dias depois, em 14 de dezembro, uma multidão entre 100.000 e 200.000 pessoas se reuniu no Central Park para homenagear o artista. Rádios americanas dedicaram um dia inteiro à música dos Beatles em sua memória. Em Liverpool, cidade natal de Lennon, 20.000 pessoas cantaram "Give Peace a Chance". Homenagens também foram registradas em Moscou, demonstrando a influência global dos Beatles.