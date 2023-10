Djavan será homenageado no 'Caldeirão' neste sábado

O cantor e compositor Djavan vai receber uma homenagem neste sábado, 28, no Caldeirão do Mion. Essa será a primeira vez que o programa comandado por Marcos Mion vai dedicar uma edição inteira a um único artista, a exemplo do que ocorre com outra atração da TV Globo, o Altas Horas.

Djavan cantará seus principais sucessos de carreira, entre eles, Eu Te Devoro, Lilás e Se. Na plateia, nomes como Lília Cabral, Claudia Ohana, Diogo Almeida, Xande de Pilares, Alexandre Borges, Lucy Alves, Dira Paes, Mart'nália, Paulo Lessa, Marvvila, Juliana Alves, e Banda Melim assistiram a gravação do programa.

Grandes nomes da MPB enviaram mensagens que foram exibidas em um telão. Um deles é Caetano Veloso, a quem Djavan citou na letra da canção Sina, inventando o verbo 'caetanear'. Maria Bethânia também mandou seu recado. Do compositor, Bethânia gravou, entre outras, a música Álibi, que deu nome ao seu disco de 1978, um dos grandes sucessos de sua carreira.

No palco, Djavan disse que a homenagem foi "uma das tardes mais brilhantes" que viveu na vida e revelou por que não costuma aparecer em muitos programas de televisão.

"Nunca tinha vindo ao Caldeirão e foi um presente incomensurável. Eu estava 'apreensivíssimo'. Toda vez que vou fazer televisão, eu fico, mas dessa vez eu fiquei dez vezes mais, pelo teor do programa. Eu fiquei muito feliz, acho que eles fizeram um negócio maravilhoso. Me senti honradíssimo de ter participado de uma tarde tão especial", disse.

De acordo com a programação da TV Globo, o Caldeirão de Mion deste sábado está previsto para começar às 15h50.