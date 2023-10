O que se sabe e o que falta esclarecer sobre a morte do modelo Ricardo Merini?

O corpo do ator e modelo Ricardo César Merini, de 37 anos, foi identificado no último sábado, 28, pela polícia de São Paulo. Ele estava desaparecido desde o último dia 21, quando foi visto no bairro da Bela Vista, na região central, indo ao encontro de um amigo. Segundo uma amiga da família, o corpo estava o tempo todo no Instituto Médico Legal (IML) sem identificação.

O que aconteceu?

O ator chegou de viagem no sábado passado à noite e, poucas horas depois, saiu de casa para se encontrar com um amigo que estava no mesmo bairro. Ele saiu de casa andando a pé, mas nunca chegou a encontrar com o amigo.

Imagens de câmera de segurança obtidas pelo Estadão mostram o modelo na noite do desaparecimento.

Na primeira, o ator é visto com uma mala chegando em casa por volta das 21h48. Logo depois, Ricardo deixa a residência, em torno das 23h36, mexendo no celular. Segundo Fernanda Hoffman, amiga do modelo, não há mais nenhuma informação relevante sobre o caso. A polícia investiga outras imagens de câmeras de segurança na região.

Foram dias sem resposta de onde estava o modelo. No último sábado, 28, o corpo foi identificado no IML.

"Ele estava o tempo todo no IML", contou a amiga. "Estamos muito tristes e revoltados com a demora. Nós, amigos e familiares, rodando cada canto da cidade atrás dele. Desde a madrugada de domingo passado ele estava no IML. E a polícia nos dizendo que não tinha ninguém com as características dele. Tivemos que investigar por conta própria."

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse: "O corpo da vítima foi identificado, neste sábado (28), pelo Instituto de Identificação Ricardo Gaumbletaun Daunt (IIRGD) , após encaminhamento das digitais dactiloscópicas coletadas pelo IML. A família foi comunicada para o reconhecimento e as investigações prosseguem pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP para esclarecer os fatos."

Segundo o G1, o corpo no IML estava identificado com boletim de suicídio e, por isso, não foi associado a Ricardo.

O que falta saber?

Ainda não está claro o que de fato aconteceu com Ricardo. O celular do ator chegou a ser localizado em uma comunidade, mas não se sabe o que aconteceu desde que ele saiu de casa.

Segundo o médico legista informou ao G1, a causa da morte foi traumatismo craniano.