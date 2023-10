'Arrancaram uma parte da minha vida': pais falam sobre assassinato da filha em escola de SP

Os pais da estudante Giovanna Bezerra, de 17 anos, assassinada durante um ataque a tiros em uma escola de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, lamentaram, em entrevista ao, a violência cometida contra a filha. "arrancaram uma parte da minha vida", disse o pai Denis Bezerra da Silva.

O assassinato de Giovanna aconteceu no último dia 23, quando um estudante da unidade de ensino entrou armado no local e efetuou quatro disparos. Outras três pessoas ficaram feridas, foram atendidas e receberam alta médica no dia seguinte. As alunas atingidas por disparos disseram ao programa da Rede Globo que convivem com o trauma e o medo decorrentes da agressão.

"Esse amor ninguém vai tirar de mim", disse a mãe de Giovanna, Mariza Carvalho da Silva, ao Fantástico. Abalada, ela narrou a incredulidade com a qual recebeu a notícia de que a sua filha era a vítima do ataque na escola da zona leste. Mariza lembrou a infância da filha e os planos que ela nutria para o futuro.

Após o ataque, o autor entregou a arma à polícia e foi apreendido. Ele deverá responder ao crime análogo a homicídio. O pai do autor do ataque foi indiciado por posse ilegal da arma de fogo que foi usada na ocorrência. A defesa disse que irá recorrer do indiciamento. Sobre o ataque, a defesa disse que apresentará seus argumentos perante a Justiça.