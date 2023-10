Junior Lima diz que frase de Clarice Lispector o inspirou para nova carreira solo

Junior Lima, conhecido pela dupla com a irmã Sandy, decidiu se lançar em carreira solo pela primeira vez e falou sobre sua expectativa em entrevista ao Fantástico, da Globo, neste domingo, 29. Ele define o estilo de seu novo trabalho como um "pop dançante com momentos mais calmos, introspectivos, melancólicos e momentos muito felizes, de muita pulsação e batidas".

Junior conta que decidiu lançar o disco em carreira solo impulsionado pela turnê do retorno de Sandy e Junior em 2019, que lhe recolocou em contato com grandes públicos e músicas populares de seu passado. Também atribuiu a mudança a uma frase de Clarice Lispector com a qual teve contato.

Em determinado momento, estava trabalhando em uma música e, num intervalo, pegou o celular e entrou numa rede social, se deparando com uma entrevista da escritora. "Ela [Clarice] dizia que, quando não estava criando, escrevendo, estava morta. Quando eu li isso foi uma 'facada' em mim. [Junior chora]. Aí eu percebi: é isso. Eu tô morto. Se eu não estou criando, acompanhado da minha música, eu não estou inteiro e não estou vivo", relatou.

"Durante todo o processo dos shows, me veio a reflexão de que eu estava distante de mim. Essa sensação de, caraca, sou isso, sou um artista do pop. Não posso estar tão distante da música pop. Tinha parado há muito tempo, anos sem dançar. Foi me dando prazer, cantando minhas músicas, coisas que eu tinha composto...", contou Junior em outro momento.

Sobre as outras experiências que teve desde a separação do Sandy e Junior, em 2007, como o trio 9 Mil Anjos ou o grupo de música eletrônica Dexterz, avaliou: "eram coisas que me traziam prazer, mas no fundo deixavam um certo vazio que eu fui entender na turnê".