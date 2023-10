Ator diz ter contraído sarna com figurinos da Record TV e ameaça processar emissora

O ator Daniel Apolloh, que trabalha como figurante na Record TV, fez uma série de denúncias contra a emissora neste domingo, 29, e alegou ter contraído sarna nos estúdios. O artista ainda acusa a empresa de "descaso" e ameaçou processá-la.

A reportagem entrou em contato com a Record pedindo um posicionamento sobre as denúncias, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Daniel relatou, em um vídeo publicado no Instagram, que julga ter contraído a doença através dos figurinos da emissora. Ele disse que há fezes de cachorro nos estúdios e o refeitório onde os artistas se alimentam é tomado por pombos. O ator alegou possuir registros da situação no local.

Em uma sequência de stories no Instagram, o artista relembrou um caso envolvendo o ator Cassio Scapin, que, em 2017, também teria contraído a doença ao usar figurinos na emissora, segundo informações do colunista Leo Dias, à época do jornal O Dia.

Daniel Apolloh disse ter realizado gravações em uma fazenda com animais. "O médico perguntou para mim: 'você grava com porco, essas coisas assim?'. E aí eu falei: 'não, a gente não grava. Mas, como a gente é tratado como m****, é obrigado a rolar no chão", relatou.

O artista acusou a emissora de não lhe oferecer assistência após o diagnóstico, além de praticar maus tratos contra animais que permanecem nos estúdios. "Quem sofre nisso tudo são os funcionários e os animais, mas eu espero que tudo o que eu estou fazendo não seja em vão", escreveu.