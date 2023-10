Selo celebra os 100 anos do livro 'O Profeta', de Gibran Khalil Gibran

Líder intelectual, filósofo, poeta, pintor, ensaísta e romancista de origem libanesa, Gibran Khalil Gibran (1883-1941) será tema que uma exposição para marcar seus 140 anos de nascimento. A cerimônia comemorativa será nesta terça-feira, 31, às 20h30, no Salão Cedros do Clube Atlético Monte Líbano.

Na ocasião, será exibido um breve filme, inédito, com a participação de Khalil Gibran. Haverá ainda uma apresentação do grupo folclórico 1001 noites.

Sua obra mais notável, o best-seller O Profeta, lançado em 1923 e traduzido em mais de 100 idiomas, também será tema de festejo. Um selo comemorativo dos Correios vai celebrar os 100 anos de uma dos principais livros da literatura mundial.

Gibran atuou ainda em outras manifestações artísticas, como a pintura. Entre seus quadros e desenhos mais famosos estão Retrato de Émilie Michel (Micheline), de 1909, Retrato de Charlotte Teller, de 1911, e Four Faces, de 1925.

Uma exposição itinerante com ampliações fotográficas de suas pinturas e imagens do vale sagrado de Kadisha, região onde Gibran nasceu, foi organizada pela Associação Cultural Brasil-Líbano e o Comitê Nacional e Museu Gibran no Líbano.

Ela ocorrerá em dois diferentes espaços da cidade de São Paulo: o Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073), de 17 de outubro a 12 de novembro, e no Foyer do Teatro do Clube Atlético Monte Líbano (Av. República do Líbano, 2.267), de 31 de outubro a 9 de novembro. A entrada é gratuita.