Claudia Raia mostra vídeo de filho caçula, Luca, 'nadando' em piscina

Claudia Raia mostrou mais um momento "fofo" do filho caçula, Luca, neste domingo, 29. Em um vídeo publicado pela atriz no Instagram, o bebê de 8 meses aparece com a mãe se refrescando em uma piscina.

No registro, Claudia segura Luca, que bate as mãos e os pés como se estivesse "nadando". O pai, Jarbas Homem de Mello, filma e reage ao momento: "Que gostoso nadar".

Confira aqui

"Mamãe não aguenta esse 'neném peixinho'", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, colegas e seguidores elogiaram a postagem. "Peixinho lindo", escreveu a atriz Heloísa Périssé. "A cara do pai. Gracinha", disse uma usuária da rede social.

Atualmente, Claudia se divide entre São Paulo, onde vive com o caçula e o marido, e Rio de Janeiro. A atriz grava uma participação na novela Terra e Paixão, da Rede Globo, e faz seu retorno à televisão após quatro anos.