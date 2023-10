Louis Tomlinson anuncia shows no Brasil; veja datas, preços e como comprar

Louis Tomlinson, ex-integrante da One Directon, anunciou que fará uma sequência de shows no Brasil em maio de 2024. O cantor passa por Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Veja as datas e locais:

- Rio de Janeiro, Jeunesse Arena - 8 de maio de 2024 (quarta-feira)

- São Paulo, Allianz Parque - 11 de maio de 2021 (sábado)

- Curitiba, Ligga Arena (Arena da Baixada) - 12 de maio de 2024 (domingo)

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, 6 de novembro, a partir das 10h, no site da Livepass ou nas bilheterias oficiais. Pelo site, o cliente está sujeito a pagar a taxa de serviço.

No Rio de Janeiro, os preços variam entre R$195 (pista meia entrada) e R$720 (pista premium ou camarote inteira). Em São Paulo, os valores vão de R$160 (cadeira superior meia entrada) e R$ 1.000 (deck inteira). Já em Curitiba, ficam entre R$290 (cadeira superior meia entrada) e R$960 (pista premium inteira).

Tomlinson vem ao Brasil com a turnê Faith In The Future, que divulga as músicas do álbum de mesmo nome lançado por ele em 2023. Na América Latina, o cantor também passa por Panamá, Porto Rico, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Costa Rica e México.

Em 2022, ele passou por São Paulo e Rio de Janeiro com a turnê do disco Walls.