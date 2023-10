Rodrigo Faro pede para ser entrevistado por Blogueirinha: 'Sou muito seu fã'

Rodrigo Faro e Blogueirinha, personagem interpretada por Bruno Matos, se encontraram no último final de semana e protagonizaram um vídeo que foi publicado pelo apresentador nas redes sociais no domingo, 29. Assista aqui

Faro pede para ser entrevistado no programa De Frente com Blogueirinha, que já teve participações de nomes como Anitta, Preta Gil e Pabllo Vittar. "Sou muito seu fã, admiro seu trabalho e eu queria saber quando que eu vou poder ir no seu programa para você me entrevistar?", diz.

Blogueirinha então pergunta: "Você é da Record?", e Faro responde: "Sou, mas, assim, tinha uma época em que eu fazia novela, né?". "Mas já foi", diz a apresentadora.

Ela diz que "para esse ano está difícil": "A agenda já está muito cheia. Agora, para 2025, 2026, acho que vale. Mas quando termina o seu contrato também?".

Faro responde que "vai demorar" para o contrato acabar: "Mas se você puder me dar uma oportunidade, eu te agradeço. Do fundo do meu coração".

A situação toda, é claro, é uma brincadeira e faz parte da personagem de Blogueirinha, que usa o deboche e o tom irônico com seus entrevistados.