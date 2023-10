'Friends': amigos lamentam morte de Matthew Perry: 'Absolutamente devastados'

Amigos há décadas, os atores dese pronunciaram sobre a morte do ator Matthew Perry, que interpretou o icônico personagem Chandler Bing. Em um comunicado conjunto publicado nesta segunda-feira, 30, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow lamentaram a morte do ator.

"Estamos todos absolutamente devastados com a perda de Matthew. Éramos mais do que simples colegas de elenco. Somos uma família", diz a declaração publicada com exclusividade para a People. "Há tanto a ser dito, mas neste momento vamos nos permitir um instante para lamentar e processar esta perda inimaginável."

"Com o tempo, falaremos mais, quando e como formos capazes", continua a declaração. "Por agora, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amaram ao redor do mundo."

Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow atuaram juntos durante 10 anos, de 1994 a 2004. Em sua autobiografia, Perry relata que eles foram amigos desde o início, com química e profundo carinho entre eles, no que era o "trabalho dos sonhos". Em 2019, Aniston chegou a inaugurar seu Instagram com uma selfie dos seis.

Quando Matthew esteve em momentos críticos de seu alcoolismo e vício em substâncias, ao longo das gravações, seus colegas o apoiaram - e foi Lisa quem escreveu, afinal, o prefácio da obra.

"Ele sobreviveu ao impossível, mas até hoje eu não tinha a menor ideia de quanta vezes escapou por pouco. Estou feliz por você continuar aqui, Matty. Parabéns. Eu te amo", assinou Lisa.

O ator foi encontrado morto na noite de sábado, 28, em sua casa, em Los Angeles, segundo informações da imprensa internacional, dentro de uma banheira de hidromassagem. Ele tinha 54 anos.