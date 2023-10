Rafa Vitti e Tata Werneck celebram aniversário da filha Clara

No domingo, 29, Rafa Vitti e Tata Werneck celebraram o quarto aniversário da filha, Clara. A festa temática de princesas infantis ocorreu em um salão de festas no Rio de Janeiro.

"Obrigada meu Deus pela minha filha. Você me deixa grata, feliz, entusiasmada, vulnerável, sensível e você é a pessoa que eu mais amo fazer sorrir", postou Tata Werneck.

Uma gravidez difícil

Na sexta-feira, 27, Tata Werneck, em participação no programa Assim Como a Gente, discutiu sobre sua gravidez com Fátima Bernardes. Ela relembrou as dificuldades que enfrentou e dividiu pela primeira vez os bastidores de sua gestação.

"Eu sofri muito, passei muito mal, passei dois meses deitada, vomitava 40 vezes por dia. A primeira coisa que eu falei quando ela nasceu foi: filha, me perdoa por não ter tido ainda a dimensão do que é ser a sua mãe."

Tata mencionou também a preocupação com os testes do pezinho de Clara, que inicialmente apresentaram erros, mas foram posteriormente corrigidos com um teste genético. Sobre os ensinamentos que quer deixar para a sua filha, Tata citou a importância da fé, destacando a influência de sua avó e a rotina de orações que mantém com Clara.