Neymar e Bruna Biancardi trocam indiretas após suposta festa do jogador

Neymar e a mãe de sua nova filha, Bruna Biancardi, postaram mensagens enigmáticas nesta segunda-feira, dia 30. Segundo o colunista Léo Dias, o jogador teria feito um festão em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no último domingo, 29 - e por isso, fãs entenderam o texto publicado por Biancardi como uma indireta a Neymar.

"Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz", publicou a influenciadora, mãe de Mavie.

Horas depois, Neymar também postou uma mensagem em sua rede social. "Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira", publicou o atleta.

Desde as novas acusações de traição em setembro, Neymar e Bruna não confirmaram o status de seu relacionamento. Na época, a influenciadora, que estava no fim da gravidez, se disse "decepcionada" com o jogador. A filha do casal nasceu no início de outubro, no Brasil.