Enem 2023: cidade de São Paulo terá ônibus de graça nos dias do exame

A cidade de São Paulo irá disponibilizar ônibus gratuitos nos próximos dois domingos, em razão da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas nas provas que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País. O exame será aplicado em 5 e 12 de novembro de 2023.

Conforme o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em ambos os dias a gratuidade será das 9h às 21h e será permitido embarcar e desembarcar pela mesma porta, sem pagamento da tarifa. O objetivo é facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova.

No dia das provas, os portões de acesso ao ambiente do exame serão abertos às 12h (horário de Brasília) e fechados às 13h. A aplicação da prova começará às 13h30 em ambos os dias, conforme publicação no edital.

"A São Paulo Transporte (SPTrans) irá monitorar a operação dos ônibus ao longo dos dois domingos e reforçar a frota de algumas linhas que operam em trajetos que atendem locais de prova com grande movimentação de estudantes", acrescenta o município.

A gratuidade dos ônibus nos dias 5 e 12 de novembro, das 9h às 21h, é para todas as pessoas que utilizarem os coletivos dentro do período estipulado.

A aplicação do Enem 2023 seguirá o horário de Brasília:

- Abertura dos portões - 12h;

- Fechamento dos portões - 13h;

- Início das provas - 13h30;

- Término das provas 1º dia - 19h.

- Término das provas 2º dia - 18h30.

No primeiro dia, os candidatos realizam as provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) - além da redação. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

-

No segundo dia, os participantes fazem as avaliações de ciências da natureza (45 questões) e matemática (45 questões). A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

Cronograma:

- Data das provas: 05 e 12/11/2023;

- Divulgação dos Gabaritos: 24/11/2023;

- Resultados: 16/01/2024.