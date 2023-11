Começam preparativos para Caravana dos Direitos Humanos no Rio

Uma comitiva liderada pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, reuniu-se neste terça-feira (31) com representantes do governo do Rio, agentes da Defensoria Pública do estado e do comitê local de prevenção e combate à tortura para iniciar tratativas referentes à passagem da Caravana dos Direitos Humanos pelo Rio.

O objetivo da iniciativa é dialogar com os diversos atores, movimentos sociais e órgãos envolvidos na temática do encarceramento com o intuito de propor medidas para superação de violações de direitos reconhecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), desde instituições do socioeducativo às unidades prisionais.



À tarde, no Palácio Guanabara, o ministro se reuniu com o governador do Rio, Cláudio Castro. Em seguida, Almeida teve agenda com representantes da Defensoria Pública estadual e, no fim da tarde, com integrantes do Comitê Estadual e Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura.

O ministro destacou o diálogo com governos estaduais, municipais e familiares de encarcerados e disse que a pasta está aberta à construção da política das caravanas.



Desde que foi lançada, em agosto, a Caravana dos Direitos Humanos já passou por Vitória e Recife.