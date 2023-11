Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2023

Novembro de 2023 é um mês rico quando falamos em feriados, são dois nacionais e uma data que é feriado em diversas cidades do Brasil. Os feriados caem no dias 2 e 15 de novembro.

O dia de 2 novembro é o Dia de Finados. Trata-se de um momento de lembrar e homenagear os entes queridos que já se foram, uma data de reflexão e saudade. Já no dia 15, os brasileiros celebram o Dia da Proclamação da República. Este feriado é uma homenagem ao 15/11/1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca assinou o Decreto 1, marcando o fim da monarquia e o início da república no Brasil. Em 2016, o Na Trilha da História falou sobre “bastidores” do evento histórico.

Em muitas cidades do Brasil (como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre), também será feriado no dia 20 de novembro. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é um feriado que tem como objetivo destacar a memória de Zumbi dos Palmares e a história do povo negro no nosso país. Instituído pela Lei Nº 12.519 em 2011, este dia destaca a importância da cultura afro-brasileira e da luta contra o racismo. Em 2017, o Momento Três falou sobre a data.

O dia 5 de novembro é, sem dúvida, uma data especial. Neste dia, são celebrados o Dia da Cultura e da Ciência (data que destaca a importância desses campos para o desenvolvimento nacional) e o Dia Nacional da Língua Portuguesa (data que reconhece a relevância da língua portuguesa como parte essencial da identidade brasileira).

Artistas e futebolistas

Em 7 de novembro, celebramos os 120 anos de nascimento de Ary Barroso, um compositor mineiro que deixou um legado musical inestimável. Conhecido por suas composições icônicas, incluindo "Aquarela do Brasil", que se tornou um hino não oficial do país, ele foi tema de uma matéria especial publicada na Radioagência Nacional e Rádio MEC em 2022.

No dia 26 de novembro, a morte de Sebastião Bernardes de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo, completa 30 anos. Versátil como comediante, cantor, produtor e compositor, ele escreveu uma página marcante na história da cultura do Brasil e foi tema do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, em 2015.

No campo do futebol (ou dentro das quatro linhas, se preferir), temos duas figuras marcantes que são relembradas em novembro de 2023. No dia 9 de novembro, o ex-jogador de futebol e treinador gaúcho Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, completa 75 anos de vida. Técnico em atividade, ele foi o comandante da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial em 2002.

Em 2014, o Núcleo de Dramaturgia da EBC fez uma trabalho simulando como seria um diálogo entre Felipão e Telê Santana (outro nome célebre da história do futebol brasileiro). Escute:

Em 27 de novembro, a morte de Nilton Santos, considerado por muitos o maior lateral-esquerdo de todos os tempos no futebol, completa 10 anos. Bicampeão mundial pela seleção, ele foi homenageado nesta matéria de 2015 do Repórter Brasil.

Confira a lista mensal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: