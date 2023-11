João Silva termina namoro com modelo Schynaider Moura após dois anos

João Silva e Schynaider Moura terminaram o relacionamento de dois anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do filho de Faustão nesta quarta-feira, 1º.

Segundo comunicado da equipe de João, "a decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre. Eles seguem como amigos e torcendo muito pela felicidade do outro". O motivo do término não foi especificado.

João conheceu a modelo em 2021, em um evento na casa do jogador Ronaldo. No mês passado, os dois estiveram presentes no casamento de Celina Locks e Ronaldo em Ibiza.

O filho de Fausto Silva estreou o próprio programa na Band, o Programa do João, no mês passado. Recentemente, ele foi liberado pela emissora e participou do Lip Sync, no Domingão, da Globo.