Luísa Sonza revela que não acredita mais em Deus

Luísa Sonza revelou nesta terça-feira, 31, que não acredita mais em Deus. A cantora fez essa declaração durante participação no programa, do podcast Podpah.

Na atração, inspirada no tema Halloween, a artista foi questionada por Diogo Defante se tinha medo de espíritos. "Cara, eu tenho bastante, mas eu meio que agora parei de acreditar em Deus, aí deu uma passada no medo assim. Porque se você não acredita em Deus, então você não acredita em demônio também, entendeu? Aí meio que deu uma passada no medo", afirmou.

Nas redes sociais, internautas supuseram que essa mudança se deu após os últimos acontecimentos na vida de Luísa. Além de ser alvo de ataques nas redes sociais desde a separação de Whindersson, recentemente, Luísa expôs que foi traída por Chico Moedas.

"Acho que ela deixou de acreditar pelo tanto que sofreu", disse um usuário. "Lembrando que cada um decide o que deve crer ou não, isso se chama livre arbítrio", escreveu outro.