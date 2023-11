Seis shows para quem não vai viajar no feriadão

O primeiro fim de semana de novembro está repleto de boas atrações musicais para quem não foi viajar no feriadão e ficou em São Paulo. Confira:

AMILTON GODOY. O pianista, um dos fundadores do extinto Zimbo Trio, faz show dentro da programação do Sesc Jazz nesta sexta, 3. Sozinho no palco, Godoy mostra sua mistura de jazz, samba e música popular brasileira. Sesc 14 Bis. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, às 19h30. R$ 18/R$ 60.

ANGRA. A banda brasileira de metal lança a turnê do álbum recém-lançado Cycles of Pain. Entre as novas composições estão Vida Seca, que na gravação contou com a participação de Lenine, e Tide of Changes - Part II, com vocais de Vanessa Moreno. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, V. Cruzeiro, 6.ª (3), 22h. R$ 160/R$ 260.

DESENGAIOLA. O grupo carioca, formado pelos músicos João Cavalcanti, Moyseis Marques, Alfredo Del-Penho e Pedro Miranda, traz músicas do disco que leva o nome da formação e que foi indicado para o Grammy Latino como melhor álbum de samba. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana, 6.ª (3), 20h. R$ 15/R$ 50.

FRENCH LATINO. O grupo francês apresenta novas leituras de clássicos da música latina e de outros ritmos mundiais, como flamenco, jazz, boleros, molhos e chachachá. Entre as músicas selecionadas estão Bésame Mucho e Quizás Quizás. Teatro Gazeta. Av. Paulista, 900, Bela Vista. 6.ª (3), R$ 250.

100 ANOS DE MARIA CALLAS E VICTÓRIA DE LOS ANGELES. O concerto homenageia duas das sopranos mais importantes do século 20. Com a Orquestra do Teatro São Pedro e participação da soprano Maria Gerk e do tenor Daniel Umbelino, sob regência do maestro Flávio Lago, a apresentação trará obras de Vincenzo Bellini e Jules Massenet. Teatro São Pedro. R. Barra Funda, 171, Barra Funda, Sáb. (4), 20h, e dom. (5), 18. R$ 60.

ALCEU VALENÇA. O cantor mostra seus principais sucessos, como Morena Tropicana, além de versões exclusivas lançadas em seus últimos álbuns. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, V. Cruzeiro. Sáb. (4), 22h. R$ 140/R$ 280. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.