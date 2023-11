Baterista do Red Hot Chili Peppers toca Legião Urbana em bar na zona sul do Rio

Chad Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers, foi visto tocando Legião Urbana em um bar no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira, 2. O artista está no Brasil para se apresentar com a banda neste sábado, 4, no Engenhão.

O registro que viralizou nas redes sociais foi feito por Guilherme Kiedis, que estava no mesmo bar em Ipanema, na zona sul do Rio. No local, o músico Rafael Soares estava cantando quando percebeu a aproximação de Chad.

Então, ao ser convidado por Rafael, Smith comandou a bateria e os dois apresentaram músicas do Legião Urbana como Será e Tempo Perdido, além do sucesso de Red Hot Chili Peppers, Otherside.

"Hoje alcancei mais um patamar na minha carreira como músico. Além de prestigiar meu show, de me elogiar, ainda deu uma canja comigo. Acho que independentemente de gênero musical, esse cara é uma lenda para todos", comemorou Rafael nas redes sociais.

"Muito obrigado Chad Smith e Boteco Boa Praça por me proporcionar esses momentos lindos. Vai ficar guardadinho na minha memória o dia de hoje", escreveu.