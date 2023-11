Luísa Sonza revela que sente ciúmes de Whindersson Nunes

Luísa Sonza revelou que ainda tem sentimentos pelo seu ex-marido Whindersson Nunes. A cantora falou sobre seu antigo relacionamento com o humorista em entrevista para a youtuber Bianca DellaFancy.

Em vídeo publicado nesta quinta-feira, 2, a artista deu detalhes sobre como lida com o ex atualmente e comentou que sente ciúmes dele.

"Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, a gente super se dá bem. Anteontem, eu liguei para ele e ele não me atendeu, mandei áudio brincando que ele estava me ignorando e ele falou que 'não'", contou.

"Então, ele me ligou e explicou que não tinha me atendido porque estava com uma menina", em seguida Luísa fez caretas para mostrar que se incomodava com isso e, ao ser questionada por Bianca sobre cíume, ela riu e confirmou:

"Muito! Eu fico de olho. A gente casou, ficamos juntos por 5 anos. Foi meu relacionamento mais longo', completou. Os dois começaram a namorar em 2016 e se casaram dois anos depois. Em 2020, eles anunciaram a separação.