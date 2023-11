Quando volta a esfriar? veja como fica a previsão do tempo no fim de semana

A chegada de uma frente fria nesta sexta-feira, 3, vai mudar o tempo na cidade de São Paulo. Apesar de a temperatura cair, não há expectativa para temporais no fim de semana, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. Nesta sexta, o tempo segue abafado.

No Rio Grande do Sul, a Climatempo alerta para um novo ciclone extratropical que atinge o Estado gaúcho. Nesta sexta-feira, o fenômeno climático fica perto do litoral gaúcho e a frente fria avança sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul.

São Paulo

A sensação de frio não será duradoura e volta a esquentar a partir de quarta-feira, 8, de acordo com o CGE, que também sinaliza que a formação do ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul, assim como o seu deslocamento para alto-mar, deve trazer rajadas significativas de vento e elevação das ondas do mar na faixa litorânea de São Paulo.

"O ambiente atmosférico nesta sexta-feira é de pré-frontal, ou seja, condição que antecede a chegada de uma frente fria ao litoral paulista. O sistema vai trazer chuva moderada a forte em alguns momentos do período da tarde e vem acompanhado de trovoadas, raios e rajadas de ventos, que podem superar os 70km/h", alerta o órgão.

No sábado, 4, o dia deve começar com céu nublado, vento moderado e céu com poucas nuvens no decorrer do dia. No domingo, 5, dia da realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, a data será marcada pela estabilidade atmosférica. "O sol vai predominar ao longo do dia e não há previsão de chuva", acrescenta o CGE.

Conforme a Meteoblue, a máxima deve se manter na casa dos 20º C no fim de semana.

- Sexta-feira: entre 18 ºC e 30 ºC;

- Sábado: entre 15 ºC e 24 ºC;

- Domingo: entre 14 ºC e 21 ºC.

Outros Estados da região Sudeste

No Rio de Janeiro, exceto no norte do Estado, e também na maior parte de Minas Gerais, o sol apareceu de manhã e as pancadas de chuva devem acontecer à tarde e à noite. O alerta é para temporais no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, no Sul de Minas, conforme a Climatempo.

Região Sul

Uma frente fria associada a um ciclone extratropical se organizaram sobre o Sul do Brasil e ainda influenciam a região nesta sexta-feira. Há alerta para muita chuva e com forte intensidade pode ocorrer nos três Estados.

"É importante ressaltar que os ciclones observados no último mês tiveram formação no mar, enquanto esse tem seu processo inicial no continente e atuação costeira após sua completa formação. O que o torna bastante perigoso", afirma a Climatempo.

A chuva mais volumosa deve ocorrer no litoral sul gaúcho, região de Pelotas e Rio Grande, também em todo o norte do Rio Grande do Sul, no Estado de Santa Catarina e também no centro-oeste sul do Paraná. As três capitais também podem ter chuva de forte intensidade.

A situação é de alerta para ventos fortes nesta sexta-feira sobre a região sul do Brasil, que podem chegar a 100 km/h no litoral do Rio Grande do Sul, no litoral sul de Santa Catarina, na região de Florianópolis e também nas áreas de serra do Rio Grande do Sul de Santa Catarina.

No sábado, 4, o centro do ciclone estará sobre o mar, mas na madrugada ainda estará perto do litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, de acordo com a empresa brasileira de meteorologia.

Desde setembro, fortes chuvas têm atingido com muita frequência a região Sul do Brasil e provocado mortes e grandes estragos em diversos municípios. Outubro também finalizou o mês com chuva acima da média.

Região Centro-Oeste

O ar quente úmido predomina sobre o Centro-Oeste e nuvens carregadas crescem sobre quase toda a região.

De acordo com a Climatempo, em Mato Grosso, no Distrito Federal e em Goiás, o sol aparece em grande parte do dia e há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

Região Nordeste

O ar úmido predomina sobre o Nordeste do Brasil e nuvens carregadas crescem por quase toda a região provocando pancadas de chuva, segundo a empresa brasileira de meteorologia.

"Pancadas de chuva com raios, que podem ser fortes, podem ocorrer à tarde e à noite no interior da Bahia, em Teresina e no interior do Piauí, no sertão de Pernambuco e no interior do Maranhão."

Região Norte

O ar úmido predomina sobre a região Norte e nuvens carregadas crescem sobre quase todos os Estados.

Só não deve chover no Amapá. As demais áreas da região têm pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite.