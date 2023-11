Programa Música ao Vivo traz neste sábado o jazz de Amaro Freitas Trio

O programa Música ao Vivo, da Rádio Nacional, irá apresentar neste sábado (4), às 21h, o show de Amaro Freitas Trio, no Amazonas Green Jazz Festival 2023.

O pianista e compositor pernambucano apresentou-se em julho deste ano no festival, quando o show foi gravado. Uma das revelações no jazz internacional, Amaro Freitas (piano) e os músicos Hugo Medeiros (bateria) e Jean Elton (baixo) trazem um repertório que mistura o jazz com ritmos brasileiros - o frevo, o maracatu, o baião. O grupo é destaque em festivais no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos.

O Amazonas Green Jazz Festival foi realizado entre os dias 21 e 30 de julho, no Teatro Amazonas, no centro histórico de Manaus.

O público poderá conferir o show de Amaro Freitas Trio em toda a rede da Rádio Nacional, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Serviço

Programa Música ao Vivo – Rádio Nacional

Data: 4/11/2023

Horário: 21h

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz