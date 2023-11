Red Hot Chili Peppers começa hoje turnê com 5 shows no Brasil

A banda californiana Red Hot Chili Peppers retorna ao Brasil neste sábado, 4, para uma passagem de peso pela América Latina. O grupo dá início à Unlimited Love Tour - turnê que marca o retorno do guitarrista John Frusciante ao grupo - no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Além do Rio, a banda também fará outras quatro apresentações no País. Na terça, 7, o grupo toca na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, e segue para o Estádio do Morumbi, em São Paulo, na sexta, 10. O RHCP ainda tem apresentações marcadas nos dias 13 e 16 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, respectivamente.

Será a primeira vez que Frusciante toca na América Latina em mais de vinte anos. Conforme informações do site oficial da banda, algumas categorias de ingressos para os shows no Rio e em Brasília ainda estão disponíveis no site da Eventim.

A Unlimited Love Tour foca nos lançamentos de 2022 do grupo - os álbuns Return of the Dream Canteen e Unlimited Love -, mas o público também pode esperar ouvir os sucessos que marcam a trajetória da banda. Na apresentação que deu início à temporada da turnê na América Latina, realizada em San José, na Costa Rica, o RHCP tocou clássicos como Dani California, Californication e Under the Bridge.

No ano passado, a banda realizou a maior turnê em estádios na história do grupo, com 40 apresentações no total na América do Norte e Europa. Os shows contaram com convidados de peso, como A$AP Rocky, Anderson .Paak, Haim e Strokes.

Ainda não se sabe se a banda pretende levar convidados aos palcos brasileiros. Para o show de abertura, o grupo escolheu a banda Irontom - que tem como guitarrista Zach Irons, filho do baterista Jack Irons, que também fez parte do grupo.

O Red Hot Chili Peppers foi formado em 1983 em Los Angeles, mas atingiu sucesso mundial com o álbum Blood Sugar Sex Magik, de 1991. A banda ainda não revelou o setlist oficial, mas separou 17 músicas para a apresentação na Costa Rica, que, muito provavelmente, também estarão presentes nas apresentações brasileiras.

Veja a possível setlist dos shows do Red Hot Chili Peppers no Brasil

Can't Stop

Scar Tissue

Dani California

Universally Speaking

Aquatic Mouth Dance

Soul to Squeeze

Eddie

Me & My Friends

Hard to Concentrate

Tell Me Baby

Havana Affair (cover dos Ramones)

Carry Me Home

Californication

Black Summer

By the Way

Under the Bridge

Give It Away