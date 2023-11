MCTI e Sebrae lançam mapa de incubadoras e aceleradoras de empresas

A partir desta semana, o cidadão terá acesso fácil a informações sobre aceleradoras e incubadoras de empresas no país.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV) lançam a plataforma InovaLink, durante conferência do Sebrae e a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec).

A Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação ocorre em Brasília, de segunda (6) a quinta-feira (9). Segundo a Anprotec, a plataforma surgirá como uma ferramenta crucial para fortalecer o sistema de start-ups e de empresas inovadoras no Brasil, fornecendo dados valiosos para empreendedores, investidores e formuladores de políticas públicas.

Neste ano, a conferência abordará o tema “Inovação e sociedade: tecnologias emergentes e a transformação do empreendedorismo”. Além do lançamento do InovaLink, estão programadas cerca de 25 atividades, incluindo painéis, debates, Fórum Sebrae de Inovação, rodas de conversa de empreendedorismo, eventos sociais, apresentação de trabalhos e visitas técnicas, entre outros eventos.

Especialistas e nomes do sistema de inovação e de empreendedorismo em todo o país virão ao evento. A programação inclui atividades de fomento ao empreendedorismo liderado por mulheres e por indígenas. Também haverá palestras voltadas a iniciativas inovadoras nas áreas de organizações não-governamentais e socioambientais. O secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI, Guila Calheiros, deve comparecer ao encontro.

Com 36 anos de existência, a Anprotec reúne uma rede diversificada de mais de 350 associados, incluindo incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, coworkings, hubs de inovação, instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos e outras entidades ligadas ao empreendedorismo e à inovação. Segundo a entidade, nas 32 edições anteriores, a conferência atraiu mais de 16 mil participantes.

Mais informações sobre o evento, inscrições e programação podem ser obtidas no site oficial da conferência.