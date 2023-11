Enem: tema da redação aborda desafios do trabalho de cuidado realizado pela mulher

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 é "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". A informação foi confirmada no começo da tarde deste domingo, 5, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame.

Os candidatos também fazem neste primeiro dia provas de Linguagens e Ciências Humanas. Os exames começaram a ser aplicados às 13h30, e o tempo limite para conclusão é às 19h. A segunda parte do Enem, com questões de Ciências da Natureza e Matemática, acontece na próxima semana.

Em São Paulo, o primeiro dia de aplicação da prova está marcado pelos impactos do temporal e da falta de energia em parte do Estado e problemas na alocação de participantes longe de casa. Parte dos candidatos acordou cedo para cruzar a cidade até o local de prova, com relatos de deslocamentos de até mais de 1h30 na capital paulista.

A redação do Enem deve ser do tipo dissertativo-argumentativo, com, no máximo, 30 linhas de extensão. O texto deve ser desenvolvido a partir da situação-problema proposta e dos materiais de apoio, que auxiliam na reflexão sobre o tema.

Neste domingo, os candidatos realizam as provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) - além da redação. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No próximo dia 12, os participantes fazem as avaliações de ciências da natureza (45 questões) e matemática (45 questões). A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

O exame será feito apenas presencialmente. Em março, o Ministério da Educação decidiu acabar com o formato digital do Enem, criado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) em 2020 em meio à pandemia. Segundo o MEC, poucos estudantes optaram nos últimos anos pela avaliação feita pelo computador, que tem alto custo.

Mais de 3,9 milhões de candidatos participam neste domingo, 5, do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas, que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, terão ainda uma segunda data de aplicação no dia 12. O Enem está sendo aplicado em 132 mil salas de aulas de 1.750 municípios de todo o País.

Relembre temas de edições anteriores

Nos últimos seis anos antes da edição atual, os temas de redação do Enem passaram por educação, cultura e comportamento da tecnologia. Sempre com a proposta do candidato montar um texto dissertativo-argumentativo, onde a capacidade de defender e explicar seus raciocínios é um importante critério de avaliação.

O tema abordado em 2022 foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", que promoveu discussões sobre o direito à cidadania no País.

Em 2021, foi escolhido como assunto geral "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil", que falou a respeito da participação do Estado em prover a visibilidade aos menos privilegiados que "não estejam" na sociedade por não disporem de documentos essenciais, como certidão de nascimento.

Na virada da década, em 2020, o tema foi "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira", voltando ao ramo da inclusão e discutindo sobre o capacitismo. Em 2019, "Democratização do cinema no Brasil" e a divulgação desse tipo de arte audiovisual.

Para 2018, foi escolhido o assunto "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet", que relembrou sobre o perigo das informações pessoais expostas na rede, bem como a criação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Em 2017, o tema foi "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil", abordando a inclusão social.