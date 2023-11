Filha de Elizangela publica homenagem após morte da mãe: 'Não está sendo fácil'

A filha da atriz Elizangela, Marcelle Sampaio, usou as redes sociais neste domingo, 5, para lamentar a morte da mãe e prestar uma homenagem. A artista morreu na última sexta-feira, 3, aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

"Não está sendo fácil", escreveu Marcelle na legenda da foto em que apareceu ao lado da mãe e da mulher, Micheline Torres. Na postagem, feita no Instagram, ela agradeceu o apoio que recebeu de amigos e fãs da mãe, além das pessoas que compareceram ao velório da atriz.

"Agora seguem-se as outras fases do luto e segue o dia a dia, focando em um dia de cada vez", disse. Ela também contou que considera que os dias seguem "não para abafar, camuflar ou tapar a dor". "O dia a dia segue para ampliar nosso olhar e corações para o maior da vida, para a preciosidade que são as relações."

Para Marcelle, o cotidiano também serve para mostrar "o valor do cultivo da saúde" e "de que a vida é agora". Por fim, ela pediu para que cada pessoa que lesse a publicação escrevesse uma memória "alegre, feliz e amorosa" que tem de Elizangela.