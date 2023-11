Dino: Ministério da Justiça notificará concessionária em São Paulo por interrupção de serviços

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira, 6, que a Pasta notificará, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, a concessionária de energia elétrica em São Paulo "para explicar a interrupção nos serviços essenciais" em referência à falta de fornecimento de energia elétrica na região.

Conforme informou o Estadão/Broadcast, até às 8 horas, cerca de 500 mil dos 2,1 milhões de consumidores afetados pela falta de energia elétrica decorrente do temporal que atingiu a área de concessão da Enel São Paulo na última sexta-feira, 3, aguardavam o restabelecimento do serviço.

O ministro disse no seu perfil no X, antigo Twitter, que outras medidas serão anunciadas pelo secretário Nacional do Consumidor da Pasta, Wadih Damous. Procurada, a assessoria de comunicação do Ministério da Justiça informou ainda não ter detalhamento sobre o anúncio.

A Enel São Paulo afirmou que trabalha para "restabelecer o serviço para a grande maioria dos clientes até a próxima terça-feira (dia 7)".