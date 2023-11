Lolita Rodrigues recebe homenagem de filho de Hebe Camargo: 'Minha segunda mãe'

O filho da apresentadora Hebe Camargo, Marcello Camargo, publicou uma homenagem à atriz Lolita Rodrigues, que morreu aos 94 anos na madrugada do último domingo, 5. Lolita, Hebe e Nair Bello mantiveram uma forte amizade por anos.

"Minha segunda mãe, como ela sempre dizia", escreveu Marcello em uma postagem em que apareceu ao lado da artista no Instagram. "Tenho certeza que minha mãe a estará recebendo hoje, com muito amor, essa amiga de uma vida e da eternidade."

O corpo de Lolita será cremado na tarde desta segunda-feira, 6, em uma cerimônia restrita à família em Cabedelo, município da Grande João Pessoa. A informação é do G1. Segundo o portal, não haverá velório.

Entrevista inesquecível a Jô Soares foi relembrada após morte

O trio de amigas Lolita Rodrigues, Hebe Camargo e Nair Bello deu, no ano 2000, uma entrevista inesquecível a Jô Soares, na TV Globo.

O encontro fez um enorme sucesso na época, é sempre lembrado nas redes sociais e voltou a circular especialmente no domingo, quando Lolita se tornou a última das três amigas a morrer, vítima de uma pneumonia.

Na conversa, elas riem e lembram de suas passagens marcantes pela TV brasileira, como quando Lolita substituiu Hebe na primeira transmissão televisiva da história do Brasil.

A amizade veio naturalmente, pois as três trilharam caminhos muito semelhantes: começaram a carreira no rádio, participaram do início da televisão brasileira, nos anos 50, e tiveram trajetórias longevas, com presenças carismáticas e bem humoradas nas telas.

Nair Bello morreu em 2007 e Hebe Camargo, em 2012, ambas por parada cardíaca.