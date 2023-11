Ministério da Justiça dá 24h para Enel prestar informações sobre apagão em São Paulo

O Ministério da Justiça deu 24 horas para a Enel Distribuição São Paulo prestar informações sobre o apagão que atingiu a capital paulista e região metropolitana na última sexta-feira, 3. Ao menos 500 mil casas continuam sem energia nesta segunda-feira, 6.

A concessionária deverá informar sobre o prazo para regularização do serviço, quais canais de atendimento está fornecendo, qual é o planejamento para enfrentar a situação e o que está fazendo para minimizar danos e ressarcir os consumidores. Também deverá informar ao Ministério da Justiça se há um plano de contingência diante de eventos climáticos extremos com detalhamento claro das ameaças e recursos envolvidos na solução do problema.

A pasta ainda pediu que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informe sobre o monitoramento da prestação contínua e eficiência da concessionária e criou um canal de denúncias para acompanhar o atendimento feito pela Enel aos consumidores.

No sábado, dia 4, a Enel disse que o fornecimento de energia em São Paulo será majoritariamente restabelecido até terça-feira, 7.