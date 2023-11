Energisa: distribuidora Sul-Sudeste normaliza fornecimento de energia a 100% dos clientes

A Energisa Sul-Sudeste, que atende 70 municípios do interior paulista, incluindo Presidente Prudente, Catanduva e Bragança Paulista, informou que normalizou nesta segunda-feira, 06, o fornecimento de energia a 100% dos clientes que foram afetados pelas fortes chuvas da última sexta-feira, 03.

A distribuidora disse ter acionado seu plano de contingência logo após o registro de um forte temporal com rajadas de vento a mais de 100 quilômetros por hora (Km/h), que provocaram queda de árvores inteiras, telhas e outros objetos na rede elétrica, causando rompimento de cabos e danos em equipamentos essenciais para a distribuição de energia.

Segundo a empresa, o contingente das equipes de campo, operação, engenheiros e atendimento foi triplicado para que o fornecimento fosse restabelecido logo e a população tivesse acesso a informações atualizadas sobre as ocorrências.

Com isso, informou, o serviço havia sido restabelecido para 94% dos clientes 24 horas após o temporal e, no domingo pela manhã, esse porcentual chegou a 99%.

"A empresa reafirma que está à disposição dos órgãos responsáveis, incluindo os de defesa do consumidor, para prestar informações sobre a sua atuação durante o evento extremo", declarou, por meio de nota.

A empresa foi uma das convocadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para reunião realizada nesta segunda-feira, 06, na sede do governo paulista, para discutir a queda no fornecimento do serviço nos últimos dias devido às fortes tempestades no Estado.