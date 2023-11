Marcelo Adnet encerrará seu vínculo com a TV Globo no fim deste ano, afirma o jornal. O humorista estava na emissora há dez anos, mas a decisão foi tomada em comum acordo.

A assessoria do humorista afirmou que se trata de uma movimentação "natural", tendo em vista as novas possibilidades dos streamings. Com o fim do acordo entre Adnet e a Globo, também serão encerrados possíveis trabalhos do humorista com os canais Globosat e o Globoplay.

Entre os últimos trabalhos do ator com a emissora, estava a série A Divisão, no Globoplay. Nela, ele interpretou seu primeiro grande papel dramático: viveu Armando, um poderoso executivo de gravadora que é vítima de um sequestro.