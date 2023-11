Apagão em SP: 200 mil imóveis seguem sem luz na capital e região metropolitana

Ao menos 200 mil endereços ainda permanecem sem energia elétrica em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, atendidos pela Enel Distribuição São Paulo. O balanço foi divulgado pela concessionária na manhã de terça-feira, 7, quatro dias após as fortes chuvas e ventania que atingiram a região. Cerca de 90% dos imóveis tiveram o serviço restabelecido.

Alguns pontos seguem com as atividades prejudicadas, a exemplo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), que anunciou a suspensão, nesta terça-feira, das atividades acadêmicas regulares, assim como eventos presenciais no câmpus de Perdizes, zona oeste.

"A Enel colocou quase 3 mil profissionais nas ruas que seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para quase a totalidade dos clientes até esta terça-feira, conforme anunciado em reunião com o prefeito de São Paulo", disse a companhia. A previsão é que o serviço seja totalmente restabelecido até a noite desta terça-feira.

As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram grande parte do Estado de São Paulo na sexta-feira (3) também deixaram ao menos sete mortos. Em Osasco, na Grande São Paulo, duas árvores caíram sobre um muro na Avenida Luiz Rink, atingindo um veículo e matando uma pessoa que estava no interior do automóvel, de acordo com a Defesa Civil.

Na capital paulista, funcionários da limpeza, agentes das subprefeituras e equipes de iluminação pública e de reparos em semáforos continuam nas ruas para restabelecer a normalidade na capital paulista.

Indenizações

Os consumidores podem pedir indenizações caso tenham tido prejuízo com a falta de energia. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também disse que as concessionárias e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vão estudar, em prazo de até 30 dias, a implementação de um plano especial de atendimento a clientes residenciais e comerciais que tiveram prejuízos pelo período prolongado sem energia.

Tarcísio afirmou ainda que estuda criar um projeto de lei para facilitar o manejo de árvores nas cidades do Estado. "O grande vilão desse episódio foi a questão arbórea, foi questão da quantidade de árvores que, por falta de manejo adequado, acabaram caindo sobre a rede. Então, a gente precisa de um plano conjunto de manuseio arbóreo", disse o governador.

Veja nota na íntegra divulgada pela Enel na manhã desta terça-feira:

A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu a energia para mais de 90% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado após o vendaval da última sexta-feira. Até o momento, cerca de 1,9 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de 2,1 milhões afetados na tempestade. O vendaval que atingiu a área de concessão no dia 3 de novembro foi o mais forte dos últimos anos e provocou danos severos na rede de distribuição. A companhia colocou quase 3 mil profissionais nas ruas que seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para quase a totalidade dos clientes até esta terça-feira, 7, conforme anunciado em reunião com o prefeito de São Paulo. Devido à complexidade do trabalho para reconstrução da rede atingida por queda de árvores de grande porte e galhos, a recuperação ocorre de forma gradual. Em atuação conjunta com Corpo de Bombeiros, Prefeitura e outras autoridades, a companhia tem priorizado os casos mais críticos, como serviços essenciais. A Enel São Paulo seguirá com a mobilização total dos profissionais e reforço em várias frentes, como call center e operação de campo. A companhia orienta que os clientes acessem os canais digitais da companhia para abrir chamado de falta de luz, por meio do app Enel São Paulo e agência virtual do site.