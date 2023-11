Prêmio Multishow acontece nesta terça: veja como assistir

O Prêmio Multishow 2023, apresentado por Ludmilla, Tatá Werneck e Tadeu Schmidt, acontece nesta terça-feira, 7. Neste ano, a cerimônia será transmitida pela primeira vez também na TV Globo, em formato mais robusto e diversas atrações confirmadas. Veja:

Será possível assistir pela Globoplay, a partir das 20h. O sinal estará aberto para não-assinantes. A plataforma inicia a exibição com o anúncio dos seis primeiros vencedores da noite, antes da cerimônia oficial.

A cerimônia começa às 22h05, e poderá ser vista no Multishow, no Globoplay e também na Rádio Globo. Pela primeira vez, a premiação esrá transmitida na TV Globo, a partir das 23h15.

Indicações

Álbum do Ano

Afrodhit - IZA

Escândalo Íntimo - Luísa Sonza

ICARUS - BK'

No Tempo da Intolerância - Elza Soares

Super - Jão

Xande Canta Caetano - Xande de Pilares

Revelação do Ano

Carol Biazin

KayBlack

Melly

Nadson O Ferinha

Thiago Pantaleão

Veigh

Capa do Ano

Afrodhit - Iza

Escândalo Íntimo - Luísa Sonza

Icarus - BK'

O Dono do Lugar - Djonga

Super - Jão

Vício Inerente - Marina Sena

MPB do ano

Bateu - Gilsons, Rachel Reis e Mulú

Céu rosé - Gilsons e Lagum

Chico - Luísa Sonza

Grão de areia - Rubel e Xande de Pilares

No tempo da intolerância - Elza Soares

Vem doce - Vanessa da Mata

Pop do ano

Ameianoite - Pabllo Vittar e Gloria Groove

Fé nas maluca - Iza e MC Carol

Me lambe - Jão

Pilantra - Anitta e Jão

Sintomas de prazer - Ludmilla

Tudo pra amar você - Marina Sena

Hip Hop do ano

Ballena - Vulgo FK, MC PH, Veigh e Pedro Lotto

Conexões de máfia - Matuê e Rich the Kid

Coração de gelo - Wiu

Melhor só - Kayblack, Baco Exu do Blues e Marquinho no Beat

Novo balanço - Veigh, BVGA Beatz e Prod Malax

Penumbra - Djonga, Sarah Guedes e Rapaz do Dread

Axé e Pagodão do Ano

Cria da Ivete (Ao Vivo) - Ivete Sangalo

Dejavú - ÀTTØØXXÁ part. Liniker

Pitbull Enraivado - Oh Polêmico

Posturado e Calmo - Léo Santana

Soca Fofo - A Dama

Zona de Perigo - Léo Santana

Brega e Arrocha do Ano

Anota Aí (Ao Vivo) - Ávine Vinny e Nattan

Cadê Seu Namorado Moça? - Thales Lessa e Nadson O Ferinha

Duas (Versão Arrocha) - Dilsinho, Nadson O Ferinha, Rafinha RSQ

Love Gostosinho (Ao Vivo) - Nattan e Felipe Amorim

Sinal - Nadson O Ferinha e João Gomes

Toca o Trompete - Felipe Amorim

Forró e piseiro do ano

Chorei na Vaquejada - Eric Land e Tarcísio do Acordeon

Coladin (Minha deusa) - Zé Vaqueiro

Pega o Guanabara (Ao Vivo) - de Wesley Safadão e Alanzim Coreano

Pequena flor - João Gomes

Pra que eu fui me apaixonar - João Gomes e Iguinho & Lulinha

Prejudicado - João Gomes

Funk do ano

Faz um vuk vuk (Teto espelhado) - Kevin O Chris

Funk Rave - Anitta

Namora aí - MC Ryan, MC Daniel e Kotim

Novidade na área - MC Livinho e DJ Matt D

Tá ok - Dennis e Kevin O Chris

Vai novinha ah, ah, ah - DJ Dynamite

Rock do ano

Aos poucos - Supercombo

Distopia - Planet Hemp e Criolo

Electric Fish - Ana Frango Elétrico

Segredo - Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

Taca fogo - Planet Hemp

Você vai lembrar de mim - NX Zero

Samba e pagode do ano

Diferentão (ao vivo) - Dilsinho

Insônia - Ludmilla e Marília Mendonça

Interessante - Ferrugem

Lapada dela (ao vivo) - Menos é Mais e Matheus Fernandes

Me perdoa - Ferrugem e Iza

Muito romântico - Xande de Pilares

Sertanejo do ano

Dói - Jorge e Mateus

Erro gostoso (ao vivo) - Simone Mendes

Narcisista (ao vivo) - Maiara e Maraísa

Nosso quadro - Ana Castela

Oi Balde (Ao vivo) - Zé Neto e Cristiano

Solteiro Forçado (Boiadera Internacional) - Ana Castela

Cristã do Ano

Deixa - Maria Marçal

Deserto (ao Vivo) - Maria Marçal

Deus Cuida de Mim - Kleber Lucas e Caetano Veloso

Me Atraiu (Ao Vivo) - Gabriela Rocha

Ninguém explica Deus - Clovis e Ton Carfi

Todavia me alegrarei (ao vivo) - Sarah Beatriz

Clipe TVZ do Ano

Funk Rave - Anitta

Pilantra - Anitta e Jão

Campo de morango - Luísa Sonza

Conexões de máfia - Matuê e Rich the Kid

Fé nas malucas - Iza e MC Carol

Tá Ok - Dennis e Kevin O Chris

Hit do Ano

Zona de perigo - Leo Santana

Posturado e calmo - Leo Santana

Chico - Luísa Sonza

Erro gostoso - Simone Mendes

Nosso quadro - Ana Castela

Tá Ok - Dennis e Kevin O Chris

Show do ano

Ludmilla, com os shows Numanice e a apresentação no Rock in Rio 2022

BaianaSystem e Olodum, com OlodumBaiana

BK' com Icarus

Marisa Monte com a turnê Portas

Titãs com a turnê Titãs Reencontro

Voz do ano

Gloria Groove

Iza

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marina Sena

Instrumentista do ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Silvany Sivuca

DJ do ano

Alok

Dennis

MU540

Pedro Sampaio

Vhoor

Vintage Culture

Produção musical do ano

Douglas Moda

Iuri Rio Branco

Mu540

Nave

Papatinho

Pretinho da Serrinha