Zezé di Camargo demite filho após brigas envolvendo fake de Graciele

O cantor Zezé di Camargo demitiu o filho Igor Camargo, que trabalha na área financeira do gerenciamento de carreira dele. O motivo seria o imbróglio envolvendo a noiva de Zezé, Graciele Lacerda, e a noiva de Igor, Amabylle Eiroa. As informações são da colunista do R7, Fabíola Reipert.

A relação de pai e filho estaria estremecida desde que veio à tona a existência de um suposto perfil fake no Instagram, que estaria sendo usado para difamar parte da família Camargo nas redes sociais. A especulação é de que a conta pertencesse a Graciele, e Amabylle trouxe o assunto à baila - o que provocou a cisão e brigas generalizadas no clã sertanejo.

A confusão já estava judicializada, segundo Amabylle, e no decorrer do processo ela teria conseguido confirmar quem administrava o perfil falso @prisciladantas568. Entretanto, a nora de Zezé não revelou ao Estadão o nome da pessoa responsável. "Uma pessoa de minha convivência diária", disse apenas.

O Estadão procurou os envolvidos para confirmar as informações, mas não recebeu respostas até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Segundo a colunista, que revelou a história da demissão durante o programa Balanço Geral, da Record, e depois o publicou no site do R7, Graciele também levou o caso à Justiça e tentou conseguir uma liminar para impedir Amabylle de falar sobre o assunto. Mas o pedido teria sido negado.