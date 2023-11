Evan Ellingson, do filme 'Uma Prova de Amor', morre aos 35 anos

O ator Evan Ellingson, conhecido por atuar no filme, de 2019, com Cameron Diaz, morreu no domingo, 5, aos 35 anos. As informações são do site TMZ.

As autoridades afirmaram que Ellingson foi encontrado morto em um quarto de sua casa, na Califórnia, nos Estados Unidos. A causa do óbito continua sob investigação.

Ainda conforme a publicação, o pai do ator afirmou que ele já sofreu com vício em drogas e vivia em uma residência para dependentes químicos. Como havia se recuperado, a notícia de sua morte foi um choque para a família.

Além de Uma Prova de Amor, Ellingson também ficou conhecido por atuar em CSI: Miami. A última aparição dele na televisão foi há mais de 10 anos.