Pai de Angelina Jolie condena declarações da filha contra exército de Israel

Jon Voight, pai de Angelina Jolie, condenou as declarações da filha contra o exército de Israel em vídeo publicado na sua conta no X (antigo Twitter), no sábado, 4.

"Estou desapontado que minha filha, assim como muitas outras pessoas, não tem entendimento sobre as honras e verdades de Deus", disse o vencedor do Oscar por Amargo Regresso (1978).

O ator afirmou que o objetivo do ataque contra Israel é "destruir a história da terra de Deus e dos judeus". "Isso é uma guerra. Não vai ser como a esquerda pensa - não pode ser civil agora", completou.

As declarações de Voight vem após Jolie condenar os ataques do Hamas contra Israel, mas dizer: "Isso não pode justificar as inocentes vidas civis perdidas no bombardeio de Gaza."