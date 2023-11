Atual campeão, Praia Clube pega São Caetano em abertura da Superliga

A nova temporada Superliga Feminina, principal competição de vôlei do Brasil, começa às 18h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira (7), com o atual campeão Praia Clube recebendo o São Caetano em Uberlândia (MG). O torneio chega à 30ª edição, reunindo as 12 melhores equipes do país em quadra, até 22 de março de 2024.

O segundo do jogo da noite será às 21h, entre Pinheiros e Sesi-Bauru. Também estão na disputa Minas, Osasco, Sesc-Flamengo, Fluminense, Barueri, Maringá, Brasília, Bluvolei e São Caetano.

Na fase inicial (classificatória) serão ao todo 22 rodadas (turno e returno). Avançam aos playoffs (quartas de final) apenas as oito melhores equipes na etapa inicial. As disputas serão entre 29 de março e 5 de abril. Quem passar irá às semifinais (de 12 a 19 de abril). A decisão do título da temporada 2023/24 está programada para o dia 28 de abril.

Demais confrontos da 1ª rodada

Quinta (9)

18h30 - Minas x Bluvolei

21h - Brasília x Osasco

Sábado (11)

18h Barueri x Fluminense - 18h

4 de dezembro

21h - Sesi-Flamengo x Maringá