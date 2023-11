BB vai disponibilizar R$ 295 Mi em limites para atingidos por chuvas no PR

O Banco do Brasil vai disponibilizar R$ 295 milhões em limites de crédito para clientes de cidades do interior do Paraná afetados pelas fortes chuvas das últimas semanas. Serão R$ 161 milhões para cidades em estado de calamidade, e outros R$ 134 milhões para cidades em situação de emergência.

O banco também lançará medidas emergenciais para atender aos clientes dessas regiões. No segmento do agronegócio, as operações para os produtores rurais dos municípios afetados foram prorrogadas, com a manutenção dos encargos financeiros normais. O processo será simplificado e feito de forma individual.

O banco afirma ainda que nas operações de Proagro, haverá prioridade para as atividades afetadas, bem como nos pedidos de indenização do seguro rural.

Ainda de acordo com o BB, serão mantidos limites para mais de 320 mil clientes, o que equivale a cerca de R$ 14 bilhões em CDC, Custeio e Giro. Haverá condições especiais para a renegociação de dívidas, com taxas diferenciadas, até 180 dias de carência e até 120 meses para o pagamento.

No caso das micro e pequenas e empresas, haverá linhas específicas de reprogramação de dívidas, além da prorrogação extraordinária do vencimento das seis próximas parcelas das operações. No caso do Pronampe, a prorrogação pode acontecer para o prazo total de até 72 meses.

Em cartões, o banco afirma que serão estornados os encargos cobrados em faturas atrasadas a partir da calamidade, além da tarifa pela emissão de segunda via do cartão, por 60 dias. Os saldos devedores de setembro e outubro não pagos ou pagos parcialmente serão migrados para a fatura seguinte sem encargos.

Em seguros, foi aberto um canal exclusivo de atendimento 24 horas, com prioridade na abertura de sinistros e acionamento de assistência imediata aos clientes. Os processos de abertura de sinistro foram simplificados, e os valores de cobertura em assistências foram triplicados.

Por fim, a Fundação BB doou R$ 500 mil para apoiar a população do Estado, e a entidade atuará na aquisição de itens básicos, como água potável e cestas básicas.