Após falha e críticas, Ludmilla canta Hino Nacional à cappella no Prêmio Multishow

Ludmilla abriu o Prêmio Multishow 2023 na noite desta terça-feira, 7, cantando o Hino Nacional. A apresentação acontece após a cantora ser criticada por falhas ao cantar a música no último domingo, 5, durante o GP do Brasil de Fórmula 1.

A artista foi uma das apresentadoras da premiação, ao lado de Tatá Werneck e Tadeu Schmidt. Ela foi chamada ao palco pelos colegas, mas antes mesmo de começar a se apresentar, pediu silêncio ao público e começou a cantar o hino.

Antes do Grande Prêmio de São Paulo, a cantora teve a responsabilidade de apresentar o hino ao lado do músico mirim Miguel Vicente, no cavaquinho, mas algo não deu certo logo no início da música.

Após a introdução tocada pelo garoto, Ludmilla começa o primeiro verso, mas a voz dela some no segundo. Na sequência a letra volta, cortada no meio da palavra "retumbante", para depois desaparecer novamente por mais alguns versos, até finalmente retomar em "conseguimos conquistar com braço forte".

Mais tarde, a cantora, que foi criticada até por Luana Piovani, publicou um vídeo nos stories do Instagram sobre a apresentação e justificou o "erro" afirmando que houve uma falha no sistema de som.