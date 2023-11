Bruna Biancardi: assaltantes roubaram entre R$ 500 mil e R$ 600 mil em joias

Os suspeitos de invadirem a casa da influenciadora Bruna Biancardi, mãe de Mavie, filha de Neymar, roubaram um valor estimado de R$ 500 mil e R$ 600 mil em joias e objetos de valor, segundo revelado pela delegada Mônica Gamboa aoem entrevista na Delegacia de Cotia, em São Paulo, nesta terça-feira, 7.

O crime aconteceu madrugada do dia 7 e durou cerca de 25 minutos. A influenciadora e a filha não estavam presentes no local, mas os pais dela, que estavam na casa, foram feitos de reféns pelos criminosos. Os dois já estão bem, conforme revelado por Bruna no Instagram.

A polícia acredita que três homens estavam envolvidos no crime, sendo que dois deles já foram identificados. Um deles, Eduardo Seganfredo Vasconcelos, de 19 anos, foi detido e indiciado. O jovem é morador do condomínio e liberou a entrada dos outros dois, que estão foragidos.