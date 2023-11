Euclid: primeiras imagens do telescópio europeu mostram galáxias cintilantes

Cientistas apresentaram na terça-feira, 7, as primeiras imagens feitas pelo telescópio espacial europeu Euclid, uma coleção brilhante e impressionante de galáxias numerosas demais para serem contadas. As fotos foram reveladas pela Agência Espacial Europeia (ESA), quatro meses depois do lançamento do observatório.

Embora essas paisagens celestes já tenham sido observadas antes pelo Telescópio Espacial Hubble e outros, as imagens de Euclid fornecem "imagens astronômicas nítidas através de uma área tão grande do céu, e olhando tão longe para o Universo distante", disse a agência.

Numa fotografia, Euclid capturou uma fotografia de grupo de mil galáxias num aglomerado a 240 milhões de anos-luz de distância, num cenário de mais de 100 mil galáxias a milhares de milhões de anos-luz de distância. Um ano-luz equivale a 5,8 trilhões de milhas.

"Deslumbrante", disse a diretora científica da ESA, Carole Mundell, enquanto exibia o aglomerado de galáxias filmado em uma tela grande no centro de controle na Alemanha.

Os instrumentos de Euclid são sensíveis o suficiente para captar as galáxias mais pequenas, que até agora eram tênues demais para serem vistas. Os resultados são "imagens cristalinas e impressionantes que remontam ao tempo cósmico", disse Mundell.

O telescópio tirou fotos de uma galáxia espiral relativamente próxima que é semelhante à Via Láctea. Embora o Telescópio Espacial Hubble tenha observado anteriormente o coração dessa galáxia, a nova imagem revela a formação de estrelas em toda a região, disseram os cientistas.

O Euclid também tirou novas fotos da Nebulosa Cabeça de Cavalo, na constelação de Órion, um berçário de estrelas bebês que ficou famoso por causa do Hubble.

O Euclid levou apenas uma hora para capturar a imagem da nebulosa. As cinco novas fotos são resultado de menos de um dia de observação.

Ao medir a forma e o movimento das galáxias de até 10 mil milhões de anos-luz de distância, os astrônomos esperam aprender mais sobre a energia escura e a matéria que constituem 95% do Universo. O observatório irá pesquisar milhares de galáxias ao longo dos próximos seis anos, criando o mapa 3D do cosmos mais abrangente já feito.

A agência espacial americana, a Nasa, é parceira na missão de US$ 1,5 bilhão e forneceu os detectores infravermelhos do telescópio.

Lançado em julho, o Euclid orbita o Sol a cerca de 1,6 milhão de quilômetros da Terra. O telescópio leva o nome do matemático da Grécia Antiga.