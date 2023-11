Rádio Nacional divulga as 12 finalistas do Festival de Música

A Rádio Nacional divulgou na noite desta quarta-feira (8) as músicas finalistas da 14ª edição do Festival de Música Rádio Nacional.

Das 12 composições que vão para a final, uma foi escolhida por votação online e as outras 11 foram selecionadas pela comissão julgadora do festival, que observou a qualidade técnica e artística das gravações nos quesitos música, letra, arranjo e interpretação. Além do ineditismo das obras.

A música que recebeu mais votos online foi a Tempo Brando*, de Mauro Fantozzi, com 3.529 votos, de um total de 16.546 votos.

Confira as finalistas do Festival de Música da Rádio Nacional 2023

01- Cley (Cley e Laissa Lopes) - Prá Ficar

02- Felipe Maia (Felipe Maia) - Banzo

03- Isabela Moraes (Isabela Moraes) – Quem Disse

04- Ivandro Coelho (Ivandro Coelho e Celso Borges) - Água de Assobio

05- Leonel Laterza e Larissa Vitorino - (Leonel Laterza e Larissa Vitorino) - Minas de Mãe

06- Marisa Molchanski (Marisa Molchanski) - Não percebeu ainda?

07- Mauro Fantozzi (Mauro Fantozzi) - Tempo Brando*

08- Naluz (Naluz) - Ventilador

09- Nat Mirrors e os Espelhos da Noite (Natália Pires) - Veludo Verde

10- Samuel Mota (Samuel Mota) - Sentir Tua Presença

11- Sidão Santos (Sidão Santos) - Chiado

12- Well Mattos (Well Mattos) - Urbe em Avidez

Próximas fases

Nesta próxima fase, as 12 finalistas vão concorrer nas categorias Melhor Música com Letra, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Arranjo e Melhor Letra, além do prêmio de Música Mais Votada na Internet.

A votação online vai até o dia 17 de novembro e o anúncio dos vencedores da 14ª edição do Festival de Música Rádio Nacional será no dia 18 de novembro, às 16h.

Clique aqui para ouvir e votar na melhor música ( https://radios.ebc.com.br/festival-de-musica-radio-nacional/2023/11/conheca-12-finalistas-do-festival-de-musica-da-radio)

*Música mais votada pela internet.