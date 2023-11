Álbum histórico de João Gilberto será celebrado por Laura Lavieri e Cacá Machado em show em SP

No sábado, 11 de novembro, a cantora Laura Lavieri e o violonista e produtor Cacá Machado fazem o show, um tributo ao álbum João Gilberto, de 1973, um dos mais cultuados do cantor baiano. A apresentação será na Casa de Francisca, na região central da cidade de São Paulo.

No repertório desse disco, que ficou conhecido como o "álbum branco" de João Gilberto, estão músicas como Águas de Março, de Tom Jobim, Na Baixa do Sapateiro, de Ary Barroso, Eu Vim da Bahia, de Gilberto Gil, além de duas composições do próprio João, Undiú e Valsa (Como são Lindos os Youguis).

Laura e Machado vão reproduzir no palco a essência do álbum, gravado nos Estados Unidos, repleto de silêncios, mantras e de compassos mais longos, algo recorrente na obra de João Gilberto. O percussionista Igor Caracas fará uma participação especial.

Serviço

Melhor Do Que o Silêncio

Laura Lavieri e Cacá Machado.

Dia 11/11, 22h.

Casa de Francisca. Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé.

R$ 53/R$ 141.