Prêmio Jabuti: conheça os semifinalistas da 65ª edição

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou na tarde desta quinta-feira (9) a relação dos semifinalistas da 65ª edição do Prêmio Jabuti, a mais importante premiação nacional do livro e referência no mercado editorial brasileiro.

Das 4.245 obras inscritas, foram selecionados dez semifinalistas para cada uma das 21 categorias, que são distribuídas em quatro eixos: literatura, não ficção, produção editorial e inovação.

Os finalistas serão conhecidos no dia 21 deste mês, sendo cinco em cada categoria. Os vencedores – o que inclui o título de Livro do Ano - serão apresentados ao público na noite de 5 de dezembro, em um evento no Theatro Municipal de São Paulo.

Uma novidade da edição deste ano é a categoria Escritor Estreante, para autores que tenham publicado sua primeira obra em língua portuguesa no Brasil em 2022. O livro deve ser de romance de entretenimento ou romance literário.

“Chegar aos dez melhores em cada categoria não foi uma tarefa fácil, diante da grande qualidade das obras inscritas. O júri enfrentou o desafio com competência e nos entrega uma lista admirável”, disse Hubert Alquéres, curador do prêmio.

Em 2022, o Livro do Ano foi Também guardamos pedras aqui, de Luiza Romão, da editora Nós.

Por que Jabuti?

A explicação para o nome Jabuti tem a ver com um esforço para valorização da cultura popular brasileira. Daí, a escolha de um animal da fauna nacional e que dava nome também a um personagem da literatura infantil de Monteiro Lobato.

Semifinalistas

Confira abaixo a lista de semifinalistas, disponível também no site.