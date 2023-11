Para GRU Airport, revogação de restrição para Santos Dumont traz segurança e atrai investimento

A GRU Airport, administradora do Aeroporto Internacional de São Paulo, foi mais um representante do setor a se posicionar favoravelmente sobre a revogação da limitação por distância ao Santos Dumont, anunciada pelo Ministério de Portos e Aeroportos na quarta-feira, 8.

Para a concessionária, essa é uma decisão importante para a manutenção da segurança jurídica para o setor e essencial para a atração de investimentos neste mercado.

Em setembro, o município de Guarulhos entrou com uma representação contra a restrição por distância, alegando "graves prejuízos ao interesse público e ao município".

O documento dizia ainda que a medida iria impactar diretamente "importantes rotas existentes entre o Aeroporto de Santos Dumont e o Aeroporto Internacional de Guarulhos".

A mudança de critério para restrição ao Santos Dumont foi anunciada na quarta-feira pelo Ministério de Portos e Aeroportos. No Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 9, foi publicada somente revogação da restrição do raio de operação do Santos Dumont, sem estabelecer ainda o teto de 6,5 milhões de passageiros por ano a partir de 2024, que a pasta havia informado na véspera.