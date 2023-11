Ana Maria Braga e Louro Mané fazem passeio de balão em Dubai: 'Tombou na subida'

Ana Maria Braga divulgou nesta quinta-feira, 9, que fez um passeio de balão com Louro Mané. A apresentadora e o colega estão em uma viagem em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em celebração aos 24 anos do

Ana Maria publicou fotos do passeio nas redes sociais e contou que o registro será compartilhado em breve em seu programa na TV Globo. Nas imagens, ela aparece com Louro Mané e cercada de câmeras.

"Eita, minha senhora. Hoje a gente madrugou. Levantamos às 3h da manhã para fazer o passeio de balão no deserto. O balão levanta a quase 900m e, além da vista magnífica, também temos a experiência de conhecer mais sobre falcoaria e apreciar o voo do falcão, que é uma ave muito importante para o pessoal daqui. E spoiler: o balão tombou na subida", escreveu na legenda.

Na última segunda-feira, 6, ela compartilhou uma foto que divertiu os seguidores, mostrando que estava em um voo de primeira classe a caminho de Dubai com Louro José.

A apresentadora e seu colega estavam no voo da companhia Emirates, cujo serviço foi considerado a melhor experiência primeira classe em 2020 no TripAdvisor. O luxuoso voo conta com suíte privativa, cama horizontal, refeições gourmet e até um "spa de banho".

"Vou levar o Louro na viagem, a primeira viagem internacional. Isso faz parte das nossas comemorações de 24 anos no ar. E merece esse presente porque a gente conhece gente em lugar tão instigante como esse, um lugar cheio de modernidades e tradições", disse Ana Maria Braga em seu programa.